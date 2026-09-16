Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
SORTE

Três apostas do PR garantem prêmio milionário na Lotofácil da Independência

Curitiba e Santa Inês registraram os bilhetes premiados do sorteio realizado nesta terça-feira; estimativa do próximo prêmio é de R$ 2 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Três apostas do PR garantem prêmio milionário na Lotofácil da Independência
Autor O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta quarta-feira (16) - Foto: Reprodução

Três apostas realizadas no Paraná estão entre as 72 vencedoras da faixa principal do concurso 3780 da Lotofácil, sorteado na noite de terça-feira (15). O prêmio pago para cada bilhete que cravou os 15 números foi de R$ 4.488.578,80. As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23.

📰 LEIA MAIS: Mega-Sena acumula para R$ 102 milhões; confira os números sorteados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No estado, duas apostas premiadas saíram para Curitiba e uma para a cidade de Santa Inês. Na capital paranaense, um dos jogos vitoriosos foi uma aposta simples de 16 números feita no Cabral Lotérico, levando R$ 4.488.579,00. O outro bilhete curitibano veio de um bolão de 37 cotas com 20 números anotados, registrado na Da Vinci Loterias, que faturou R$ 4.488.578,78. Em Santa Inês, o prêmio saiu para um bolão de 40 cotas com 17 números jogados na Lotérica Santa Inês, premiado em R$ 4.488.578,80.

Em todo o país, a modalidade registrou milhares de ganhadores nas faixas secundárias de premiação. Foram 8.978 apostas com 14 acertos, que receberão R$ 2.762,74 cada, além de 290.866 bilhetes com 13 acertos, premiados com R$ 17,50. Outras 3.465.636 apostas acertaram 12 dezenas (R$ 7,00) e 19.323.208 garantiram 11 acertos (R$ 3,50).

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias do Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta quarta-feira (16), com estimativa de prêmio de R$ 2 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O jogo mínimo, com 15 números, custa R$ 3,50 e os sorteios acontecem diariamente, de segunda a sábado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
apostas Independência loterias lotofacil paraná prêmios
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV