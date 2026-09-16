Três apostas do PR garantem prêmio milionário na Lotofácil da Independência

Curitiba e Santa Inês registraram os bilhetes premiados do sorteio realizado nesta terça-feira; estimativa do próximo prêmio é de R$ 2 milhões

Três apostas realizadas no Paraná estão entre as 72 vencedoras da faixa principal do concurso 3780 da Lotofácil, sorteado na noite de terça-feira (15). O prêmio pago para cada bilhete que cravou os 15 números foi de R$ 4.488.578,80. As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23.

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No estado, duas apostas premiadas saíram para Curitiba e uma para a cidade de Santa Inês. Na capital paranaense, um dos jogos vitoriosos foi uma aposta simples de 16 números feita no Cabral Lotérico, levando R$ 4.488.579,00. O outro bilhete curitibano veio de um bolão de 37 cotas com 20 números anotados, registrado na Da Vinci Loterias, que faturou R$ 4.488.578,78. Em Santa Inês, o prêmio saiu para um bolão de 40 cotas com 17 números jogados na Lotérica Santa Inês, premiado em R$ 4.488.578,80.

Em todo o país, a modalidade registrou milhares de ganhadores nas faixas secundárias de premiação. Foram 8.978 apostas com 14 acertos, que receberão R$ 2.762,74 cada, além de 290.866 bilhetes com 13 acertos, premiados com R$ 17,50. Outras 3.465.636 apostas acertaram 12 dezenas (R$ 7,00) e 19.323.208 garantiram 11 acertos (R$ 3,50).

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O próximo sorteio da Lotofácil será realizado nesta quarta-feira (16), com estimativa de prêmio de R$ 2 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas credenciadas ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal. O jogo mínimo, com 15 números, custa R$ 3,50 e os sorteios acontecem diariamente, de segunda a sábado.