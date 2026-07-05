Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
SORTEIO

Três apostas do PR acertam a quina da Mega-Sena e levam até R$ 90,8 mil; veja as cidades

Jogos simples e um bolão registrados no estado renderam prêmios que variam entre R$ 45,4 mil e R$ 90,8 mil aos apostadores paranaenses

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.07.2026, 17:26:00 Editado em 05.07.2026, 17:25:55
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Três apostas do PR acertam a quina da Mega-Sena e levam até R$ 90,8 mil; veja as cidades
Autor Mega-Sena foi sorteada na noite deste sábado (04) - Foto: Reprodução/YouTube

Três apostas registradas no Paraná acertaram a quina do concurso 3027 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (4), e faturaram prêmios de até R$ 90,8 mil. Como ninguém acertou as seis dezenas (06 - 15 - 16 - 24 - 34 - 47), o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 38 milhões para o próximo sorteio, previsto para a terça-feira (7).

LEIA MAIS: Motorista bêbado vai preso após bater na parede de escritório em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os jogos premiados no estado foram feitos nas cidades de Bom Sucesso, Londrina e Toledo, sendo dois na modalidade simples e um bolão. Em Bom Sucesso, uma aposta simples de seis números realizada na lotérica R C Gasparelo & Cia LTDA garantiu R$ 45.413,55 ao ganhador. Já em Londrina, um jogo simples com sete dezenas marcadas na Lotérica Catuaí rendeu R$ 90.827,10, exatamente o mesmo valor pago a um bolão de sete números registrado na Lotérica Panorama, no município de Toledo.

No cenário nacional, a Caixa Econômica Federal contabilizou 44 apostas ganhadoras com cinco acertos, pagando a cada uma o valor base de R$ 45.413,55. Outros 3.304 bilhetes acertaram a quadra e renderam R$ 996,89 para cada apostador.

As apostas, exclusivas para maiores de 18 anos, podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país, pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa, além do internet banking para os clientes da instituição financeira. O bilhete simples, com seis números marcados, custa R$ 6, sendo que o valor aumenta conforme a quantidade de dezenas selecionadas, ampliando também as chances de vitória. Os sorteios regulares da Mega-Sena ocorrem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados, sempre às 21h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são do G1.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acertos apostas lottery mega sena prêmios sorteios
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV