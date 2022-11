Três adolescentes ficam feridos em acidente em bloqueio de rodovia

Da Redação

A van bateu contra um monte de terra colocado sobre a rodovia BR 153, em União da Vitória

Uma van que levava um grupo para um passeio turístico em Santa Catarina se envolveu em um acidente na BR 153, em União da Vitória, na região Sul do Paraná. O veículo bateu em um monte de terra que estava sobre a rodovia, numa barreira improvisada em protesto contra o resultado das eleições presidenciais.

O grupo saiu de Palmas, no Paraná, com destino ao parque Beto Carreiro, em Santa Catarina e, na madrugada deste sábado (19) a viagem foi interrompida ainda no sul do estado, quando aconteceu o acidente. Três adolescentes que estavam na van ficaram feridos e precisaram ser encaminhados pelo Samu a uma unidade de pronto atendimento. Os três teriam sofrimentos leves e um estava com suspeita de fratura no nariz.

O responsável pela empresa de turismo disse que o motorista da van teria relatado a ele que quando percebeu a barreira de terra na rodovia, não teve tempo para fazer a parada total do veículo e não pode desviar porque havia carros vindo em sentido contrário.

VEJA VÍDEO DO LOCAL DO ACIDENTE:

Com Informações Banda B

