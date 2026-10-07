Três acusados são condenados pela morte de vigilante em Maringá
O julgamento terminou na noite desta terça-feira (6) após mais de sete anos do crime
Três homens foram condenados pela morte do vigilante Igor Santos Artigas, assassinado a tiros em Maringá, em fevereiro de 2019. O julgamento terminou na noite desta terça-feira (6) após mais de sete anos do crime.
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Alessandro da Silva Riguetto foi condenado a 24 anos, 4 meses e 25 dias de prisão. Leandro da Silva Riguetto recebeu pena de 22 anos. João Alencar do Nascimento Jacomo, conhecido como “Na Bota”, foi condenado a 13 anos e 9 meses.
Segundo a denúncia do Ministério Público, Alessandro e Leandro participaram dos disparos que mataram Igor, enquanto João teria conduzido o veículo usado na execução.
Igor estava de motocicleta quando foi seguido por um Honda Fit preto e atingido por diversos disparos. O carro havia sido roubado na noite anterior e foi encontrado incendiado posteriormente.
A investigação apontou que o crime teria sido planejado e estaria relacionado a uma antiga disputa envolvendo o trabalho de Igor na área de segurança.
Um quarto acusado, Maikon Wellingtton Ferreira, também respondia pelo homicídio, mas foi morto em 2023 e, por isso, não foi julgado.
Com as condenações, chega ao fim no Tribunal do Júri uma longa etapa do processo que começou com a execução de Igor, há mais de sete anos.
Com informações do GMC Online