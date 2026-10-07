Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
JUSTIÇA

Três acusados são condenados pela morte de vigilante em Maringá

O julgamento terminou na noite desta terça-feira (6) após mais de sete anos do crime

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Três acusados são condenados pela morte de vigilante em Maringá
Autor Condenação ocorreu na terça-feira após julgamento - Foto: GMC Online

Três homens foram condenados pela morte do vigilante Igor Santos Artigas, assassinado a tiros em Maringá, em fevereiro de 2019. O julgamento terminou na noite desta terça-feira (6) após mais de sete anos do crime.

-LEIA MAIS: Motorista fica sem celular e dinheiro após dar carona em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Alessandro da Silva Riguetto foi condenado a 24 anos, 4 meses e 25 dias de prisão. Leandro da Silva Riguetto recebeu pena de 22 anos. João Alencar do Nascimento Jacomo, conhecido como “Na Bota”, foi condenado a 13 anos e 9 meses.

Segundo a denúncia do Ministério Público, Alessandro e Leandro participaram dos disparos que mataram Igor, enquanto João teria conduzido o veículo usado na execução.

Igor estava de motocicleta quando foi seguido por um Honda Fit preto e atingido por diversos disparos. O carro havia sido roubado na noite anterior e foi encontrado incendiado posteriormente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A investigação apontou que o crime teria sido planejado e estaria relacionado a uma antiga disputa envolvendo o trabalho de Igor na área de segurança.

Um quarto acusado, Maikon Wellingtton Ferreira, também respondia pelo homicídio, mas foi morto em 2023 e, por isso, não foi julgado.

Com as condenações, chega ao fim no Tribunal do Júri uma longa etapa do processo que começou com a execução de Igor, há mais de sete anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações do GMC Online

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
condenação homicidio JUSTIÇA maringa VIGILANTE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV