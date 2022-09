TRE/PR gera mídias para funcionamento das urnas eletrônicas

Da Redação

Na foto de abertura: o juiz auxiliar da Presidência, Dr. Roberto Aurichio Junior; o chefe da 176ª Zona Eleitoral, Nilton Luiz Drabeski Dudziak; o presidente do TRE-PR, desembargador Coimbra de Moura; a juíza da 175ª Zona Eleitoral, Dra. Denise Hammerschmidt; e a chefe de cartório da 175ª ZE, Sandra Regina Romanel Pianowski.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, acompanhou neste sábado (17) o início da Cerimônia de Geração de Mídias no Fórum Eleitoral de Curitiba.

“Hoje estamos gerando as mídias para dar vida às urnas eletrônicas, que, no dia das eleições, trarão o resultado da vontade do eleitorado”, disse o presidente.

São três as principais mídias criadas:

1) Mídia de carga: associa a urna à seção e ao eleitorado da seção eleitoral;

2) Mídia de votação: contém a lista das candidatas e dos candidatos;

3) Mídia de resultado de votação: armazena os arquivos com os votos da seção, enviados para a totalização.

Além dessas mídias, ainda são criadas outras duas, chamadas "MRs especiais", utilizadas em caso de necessidade: Mídia de ajuste de data e hora (ADH); Mídia de resultado múltipla (MR múltipla), que inicializa quatro sistemas presentes na urna, sendo o Sistema de apuração, o Recuperador de dados (RED), o Verificador pré e pós-eleição, usado, por exemplo, em auditoria das urnas, e o Autoteste, que verifica o funcionamento das urnas.

CARGA E LACRAÇÃO

Após a geração de mídias, serão realizadas as Cerimônias de Carga e Lacração. Nesta etapa, as urnas serão carregadas com os sistemas oficiais e receberão as mídias que já foram geradas, ficando prontas para a eleição. A partir da lacração das urnas, os dados inseridos não podem mais ser modificados.

As cerimônias acontecem até o dia 26 de setembro. Em todo o estado, mais de 25,8 mil urnas serão preparadas, testadas e lacradas para, na véspera das eleições, serem distribuídas a 4,7 mil locais de votação nos 399 municípios.

As cerimônias, que acontecem nos 154 fóruns eleitorais do Paraná, são públicas e podem ser acompanhadas por qualquer pessoa. A imprensa também pode cobrir todos os procedimentos, tanto na capital quanto no interior.

A cerimônia de geração de mídia no Fórum de Apucarana será nesta segunda-feira (19).

FISCALIZAÇÃO

Partidos políticos, federações, coligações, Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) são convocados para acompanhar as cerimônias. Nos atos, os representantes das entidades fiscalizadoras devem conferir os dados das urnas e a integridade e autenticidade dos sistemas eleitorais instalados.

As Cerimônias de Geração de Mídias e Carga e Lacração são disciplinadas pela Resolução TSE nº 23.669/21.

