Trem arrasta carro por cerca de 400 metros no Paraná; vídeo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Nesta segunda-feira (4), um casal ficou ferido após o veículo em que eles estavam se envolver em um acidente com uma locomotiva no Jardim Vila Nova, em Mandaguari. Um vídeo flagrou o momento em que o trem arrasta o carro.

continua após publicidade .

A batida aconteceu na Travessa Tertulino Guimarães Junior. A imagem mostra que após a colisão o veículo, um Ford/Ecoesport, foi arrastado por cerca de 400 metros até o maquinista conseguir parar a locomotiva.

O helicóptero do Serviço de Operações Aéreas do Samu foi acionado para atender e transportar a mulher, que estava no banco do passageiro – lado atingido na colisão.

continua após publicidade .

De acordo com o médico do Samu, Maurício Lemos, a vítima sofreu fraturas na costela, devido ao forte impacto, e inspirava mais cuidados.

Já o condutor do veículo, um homem de 48 anos, apresentava ferimentos leves.

Para os socorristas o motorista disse que não viu o trem se aproximando.

continua após publicidade .

null - Vídeo por: tnonline

Com informações do GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News