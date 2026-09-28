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TRÂNSITO

Trechos de rodovias terão tráfego alterado nesta semana em várias regiões do PR; veja

Os motoristas devem ficar atentos à programação para evitar filas, respeitar a sinalização e seguir com velocidade reduzida

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Trechos de rodovias terão tráfego alterado nesta semana em várias regiões do PR; veja
Autor Estão programadas operações pare-e-siga até sábado (03/10) em diversos segmentos - Foto: AEN

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) informa aos usuários que, nesta semana, rodovias em várias regiões do Estado terão o tráfego alterado ou temporariamente interditado em trechos específicos. Os motoristas devem ficar atentos à programação para evitar filas, respeitar a sinalização e seguir com velocidade reduzida e atenção redobrada.

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REGIONAL CAMPOS GERAIS - Na PRC-466, o tráfego será totalmente interditado em diferentes trechos ao longo da semana para detonação de rochas. Nos dias 30 de setembro (quarta-feira) e 1º de outubro (quinta-feira), a interrupção acontece entre Pitanga e Turvo, nos quilômetros 201, 213 e 218, das 14h às 17h.

Na sexta-feira (2/10), a interrupção do trânsito ocorre no quilômetro 223, próximo do acesso principal a Turvo, também das 14h às 17h.

REGIONAL NORTE – Estão programadas operações pare-e-siga até sábado (03/10) em diversos segmentos. As intervenções acontecem na PR-340, entre Jaguapitã e Guaraci, e na PR-090, em trechos que ligam Bela Vista do Paraíso, Alvorada do Sul, Sertanópolis, Sapopema, São Jerônimo da Serra, Bandeirantes e Abatiá.

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Também passam por manutenção com retenção temporária do trânsito a PR-431, entre Ribeirão Claro e Jacarezinho; a PRC-466, em Borrazópolis; a PR-272, nos acessos a Pinhalão; e a PR-218, de Joaquim Távora ao entroncamento com a PR-151.

Na terça-feira (29), a PR-445 terá interdição total entre os quilômetros 32 e 35, no trecho entre Tamarana e Londrina, das 8h50 às 9h40, para detonação de rochas.

REGIONAL OESTE – Os motoristas devem seguir com atenção redobrada, devido a intervenções na pista, nos seguintes trechos: PR-239 (Iracema a Jesuítas); PR-585 (São Pedro); PR-317, do Acesso Consolata até Jesuítas e trechos dos Lotes 37 e 38; PR-493 (Bom Sucesso do Sul a Itapejara d'Oeste) e PR-459 (Clevelândia).

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REGIONAL LESTE - Na Região Metropolitana de Curitiba, Litoral e Sul, há operação para-e-siga na PR-170, no trecho entre a PR-446, em Bituruna, e o entroncamento com a BR-153. O mesmo sistema é adotado na PR-427, entre Campo do Tenente e Lapa, e na PR-092, entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul.

​Nas estradas não pavimentadas da região, as equipes trabalham para recuperar os danos causados pelas fortes chuvas registradas neste mês, garantindo a trafegabilidade e a segurança das comunidades rurais.

REGIONAL NOROESTE - Na região Noroeste, o tráfego está em sistema pare-e-siga em diversos trechos: PR-554 (São Jorge do Ivaí); PR-082 (Douradina); PR-490 (Altônia); PR-180 (Quarto Centenário e Terra Rica); PR-239 (Campina da Lagoa); PR-487 (Campo Mourão); PR-218 (Santa Cruz de Monte Castelo, Querência do Norte e Paranavaí); PR-557 (Diamante do Norte); PR-158 (São João do Caiuá); PR-463 (Colorado a Santo Inácio); PR-685 e PR-492 (Tamboara).

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​No sábado (3/10), a PR-082, em Douradina, terá interdição total do tráfego das 8h às 17h, entre os quilômetros 568 e 569, para um conserto na cabeceira da ponte.

​A região recebe ainda pintura de sinalização na PR-082 (Cianorte) e na PRC-487 (Campo Mourão, Luiziana e Iretama). Equipes também fazem poda de árvores na PR-477 (Cruzeiro do Oeste a Nova Olímpia), PR-463 (Nova Esperança), PR-317 (Santo Inácio a Nossa Senhora das Graças) e PR-482 (Cidade Gaúcha), além da recuperação de canaletas na PR-082, em Rondon.

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