Trechos da BR-376 são bloqueados parcialmente para obras até domingo

Trechos da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, serão bloqueados parcialmente para obras no km 668 ao km 669, em ambos os sentidos da rodovia que liga o Paraná a Santa Catarina. Veja os horários abaixo.

Segundo a Arteris Litoral Sul, concessionária que administra o trecho, os trabalhos começaram nesta quinta-feira (21) e devem terminar no domingo (24).

Contudo, a programação pode sofrer alterações devido às condições climáticas, informou a empresa.

Conforme a concessionária, as obras serão de remanejamento das barreiras New Jersey, pavimentação e adequação da sinalização horizontal.

Veja datas e horários de bloqueios:

Na pista sentido Curitiba, no km 668:

Quinta-feira (21):

Entre 12h00 e 15h00 : Faixa da direita bloqueada, com tráfego fluindo apenas pela faixa esquerda;

A partir das 20h00 : faixas esquerda e central bloqueadas, com tráfego apenas pela faixa direita;

Sexta-feira (22), sábado (23) e domingo (24):

Pela manhã : a faixa direita permanecerá bloqueada, com tráfego fluindo no local pelas faixas central e esquerda.

Na pista sentido Santa Catarina, do km 668,3 ao km 669:

Sábado (23):

Das 14h00 às 19h00 : o tráfego fluirá apenas por uma faixa. Após o término dos trabalhos, o tráfego fluirá no local pelas faixas esquerda e central, com apenas a faixa direita permanecendo bloqueada.

