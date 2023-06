Trecho interditado para obras na BR-277 será liberado

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que nesta quinta-feira (29) serão concluídas as obras emergenciais no km 33, da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná. A obra teve início no dia 2 de maio após surgimento de rachaduras na pista e estava prevista para ser finalizada em setembro. A pista deve ser totalmente liberada na na sexta (30).

Segundo o DNIT, a definição do horário de liberação da pista depende de orientações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Uma reunião entre os órgãos acontece nesta quinta-feira (29. A pista afundou em afundou em 7 de março e as obras começaram em 2 de maio. O trecho chegou a ser interditado parcialmente até que no dia 15 de março fosse feita obra paliativa. A BR-277 é principal destino ao Porto de Paranaguá e recebe grande tráfego de veículos pesados.

