Trecho duplicado da PR-412 em Matinhos ganha calçadas com ciclovia

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), permanece avançando na obra de duplicação da PR-412 (Avenida Juscelino Kubitschek) no perímetro urbano de Matinhos, no Litoral, durante esta alta temporada. Neste período, os serviços ficam restritos à implantação das novas calçadas com ciclovias, para diminuir o impacto no tráfego de veículos pela rodovia.

Em novembro o DER/PR finalizou a readequação do canal de macrodrenagem do Rio da Draga, localizado entre as duas pistas da rodovia e parte integral da obra, permitindo o avanço dos serviços de implantação de dispositivos de drenagem e serviços de terraplenagem.

E, na sequência, foi concluída a pavimentação e liberado o tráfego de veículos no último trecho da obra, em 22 de dezembro. Atualmente circulam veículos em toda sua extensão, entre a Rua Pastor Elias Abraão e a Rua Alvorada, cerca de 2,4 quilômetros.

Somente após a alta temporada estão previstos novos desvios na rodovia, para concluir os serviços complementares nas pistas centrais, incluindo a sinalização e implantação de dispositivos de segurança rodoviária, entre outros.

Convênio

Iniciada em 2018 por meio de um convênio entre o DER/PR e o município, a obra envolveu a licitação e execução por parte do departamento, enquanto Matinhos forneceu o projeto executivo de engenharia e realizaria atividades como o levantamento fundiário e a legalização das áreas necessárias, entre outras responsabilidades.



Ao longo da execução, a obra enfrentou diversos desafios, como interferências nos locais escavados, exigindo o remanejamento de redes de água, esgoto e energia elétrica pelas concessionárias responsáveis. O projeto também passou por adequações, como ajustes na solução do canal no entroncamento entre a Avenida JK e a Avenida Paraná, além de outras modificações que se tornaram necessárias ao longo do andamento da obra.

