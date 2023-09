Trecho da PR-364 será bloqueado para obras na segunda-feira (25)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que o tráfego de veículos será interrompido no km 48 da PR-364, entre Irati e São Mateus do Sul, nesta segunda-feira (25) no período das 07h00 até as 16h00.

A medida é necessária para execução dos últimos serviços da nova ponte sobre o Rio Turvo, que faz parte da obra de pavimentação da rodovia. Ao longo do dia será realizado o corta-rio, que direcionará a água para a ponte, e demolição do bueiro provisório no local. A ponte está situada a cerca de 18 km de São Mateus do Sul e a 30 km de Irati.

O DER/PR recomenda o uso de rotas alternativas, pela PR-151 (rumo a Palmeira) ou pela BR-476 (rumo a União da Vitória) durante o período de bloqueio. Estarão também disponíveis no local desvios temporários, por meio de estradas de terra.

Após as 16h00 a ponte será liberada ao tráfego de veículos, sendo que os serviços de pavimentação na estrutura e acessos serão concluídos até o final do mês. Demais serviços da obra, em sua fase final, permanecem concentrados em São Mateus do Sul, com a revitalização do pavimento de 3 km da PR-364, bem como no alargamento dos acostamentos, implantação de ciclovia e passeio para pedestres deste último trecho.

Já foram pavimentados 45 quilômetros da rodovia entre os dois municípios, um investimento de R$ 129,25 milhões do Governo do Paraná.

