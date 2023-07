Trecho da BR-376 será completamente interditado neste domingo; entenda

Parte do barranco começou a deslizar no km 405

Um trecho da BR-376, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná, será interditado neste domingo (16), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O motivo seria por conta do risco de desmoronamento na pista. O trecho já está sinalizado e o trânsito está fluindo por apenas uma das faixas. Um desvio está sendo organizado na região.

A situação ocorreu na altura do km 405, na pista sentido Sul. Parte do barranco começou a deslizar e há o risco do desmoronamento sobre a pista. A PRF realizou uma avaliação no final da tarde deste domingo e decidiu pela interdição, que terá início ainda neste domingo – a previsão de tempo indica chuva já a partir dessa madrugada.

Segundo a corporação, a equipe está fazendo os preparativos para desviar o trânsito pela PR-160, de Imbaú sentido Telêmaco Borba. Já em Telêmaco Borba, os condutores deverão acessar a PR-340 sentido Tibagi, e em Tibagi, acessar a BR-153, sentido BR-376, para retomar a rota da viagem.

Com informações, aRede

