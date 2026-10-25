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JUSTIÇA ELEITORAL

TRE-PR diz que não recebeu comunicado oficial do TSE

Tribunal informou que a totalização foi suspensa; em Apucarana, Justiça Eleitoral também aguardava comunicação oficial

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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TRE-PR diz que não recebeu comunicado oficial do TSE
Autor Em Apucarana, muitas seções eleitorais já haviam sido fechadas - Foto: TNonline

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) informou no final da tarde deste domingo (25) está aguardando a comunicação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com relação adiamento do encerramento da votação.

-LEIA MAIS: STF prorroga votação até as 19h em todo o país após falhas no transporte e chuvas severas

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Eleitores que se encontram na fila estão sendo atendidos. As seções já encerradas estão sendo transmitidas. A totalização, no entanto, foi suspensa pelo TSE.

Assim que houver mais informações, elas serão fornecidas por esta comunidade e presencialmente na sede do TRE-PR.

APUCARANA

Em Apucarana, a promotora Fernanda Silvério informou que a Justiça Eleitoral também não foi comunicada oficialmente.

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Ela informou que, quando as urnas são encerradas, não é possível retomar a votação nos equipamentos.

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Eleições Justiça Eleitoral tribunal regional eleitoral TSE VOTAÇÃO
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