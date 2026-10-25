TRE-PR diz que não recebeu comunicado oficial do TSE
Tribunal informou que a totalização foi suspensa; em Apucarana, Justiça Eleitoral também aguardava comunicação oficial
O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) informou no final da tarde deste domingo (25) está aguardando a comunicação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com relação adiamento do encerramento da votação.
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Eleitores que se encontram na fila estão sendo atendidos. As seções já encerradas estão sendo transmitidas. A totalização, no entanto, foi suspensa pelo TSE.
Assim que houver mais informações, elas serão fornecidas por esta comunidade e presencialmente na sede do TRE-PR.
APUCARANA
Em Apucarana, a promotora Fernanda Silvério informou que a Justiça Eleitoral também não foi comunicada oficialmente.
Ela informou que, quando as urnas são encerradas, não é possível retomar a votação nos equipamentos.