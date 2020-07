TRE-PR conclui processamento de 55 mil requerimentos de eleitores

Continua após publicidade

A Justiça Eleitoral do Paraná finalizou, no dia 5 de junho, o processamento de 55.080 requerimentos de eleitores, encaminhados por meio de atendimento remoto. As solicitações foram recebidas até 6 de maio, data que marcou o fechamento do cadastro eleitoral. Entre os serviços solicitados, destacam-se a transferência de título, primeiro título e regularização da situação eleitoral.

Os eleitores que fizeram os pedidos de atendimento até o encerramento do prazo, em 6 de maio, estão recebendo a resposta sobre o deferimento ou indeferimento de suas solicitações através de telefone ou e-mail indicados no formulário do Título Net.

Com a o apoio e colaboração dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, o processamento dos 55 mil requerimentos de eleitores foi concluído dentro do prazo previsto pela Justiça Eleitoral, encerrado em 5 de junho.

Atendimento Eleitoral Online

Como forma de assegurar a prestação dos serviços eleitorais durante a pandemia causada pelo Covid-19, o novo coronavírus, a Justiça Eleitoral do Paraná estabeleceu, em abril deste ano, o atendimento remoto. A medida faz parte de um conjunto de providências que visam garantir o acesso à Justiça através de alternativas que possam evitar filas e aglomerações diante da crise sanitária.

Os requerimentos foram protocolados por meio do preenchimento de um formulário acessado através do sistema oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Título Net. Os pedidos e documentos passaram por um processo de análise onde foram conferidos e posteriormente enviados paras os cartórios eleitorais e submetidos à apreciação do juiz eleitoral daquela Zona.