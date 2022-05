Travesti é socorrida em estado grave após levar facada

Da Redação

Uma travesti foi socorrida em estado grave na noite desta sexta-feira, 20, após ser esfaqueada. O crime aconteceu na Avenida 19 de Dezembro, na Zona 6, em Maringá, por volta das 22h.

continua após publicidade .

Segundo informações da Polícia Militar (PM), ela foi atingida no peito e, mesmo com a faca cravada no tórax, conseguiu correr vários metros para pedir ajuda em um bar.

De acordo com a vítima, ela estava dormindo quando foi ferida por outra mulher.

continua após publicidade .

Ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Universitário (HU) de Maringá. Conforme informações da corporação, a faca atingiu uma região do tórax muito próxima ao coração.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

Com informações de Plantão Maringá, parceiro do GMC Online.