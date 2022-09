Travesti é esfaqueada durante tentativa de assalto em Londrina

Da Redação

Imagem ilustrativa

Equipes do Siate e Samu foram chamados na madrugada desta quarta-feira (21), por volta de 01h15 para atendimento de uma travesti ferida por golpe de faca, durante uma tentativa de roubo, em Londrina.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), a ocorrência foi na Rua Chapecó, na região do bairro Vila Nova. No local, os agentes encontraram a travesti sendo amparada por outras pessoas. Ela estava com um ferimento de golpe de faca na região do peito.

De acordo com relatos de populares, um homem teria se aproximado da travesti e anunciado o assalto. Porém, a vítima reagiu e acabou sendo esfaqueada. O assaltante fugiu sem levar nada.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Evangélico. A PM realizou um patrulhamento na região, mas não logrou êxito em localizar o suspeito.

