Trator parte ao meio em acidente com caminhonete na PR-281

A caminhonete ficou com a frente bastante destruída

O acidente foi registrado no final da manhã de segunda-feira (7), na PR 281

Siga o TNOnline no Google News

Um trator partiu ao meio em um acidente com uma caminhonete na PR-281, região de Capanema, no Sudoeste do Paraná.

O acidente foi registrado na segunda-feira (7), na PR 281, comunidade de Engenheiro Pinto, próximo ao perímetro urbano de Capanema e envolveu um trator Massey Ferguson 283, que tracionava uma carreta tanque e uma caminhonete Ford F4000.

Com a forte colisão a máquina agrícola partiu ao meio e a caminhonete ficou com a frente completamente destruída.

Segundo as informações do Portal 163 a caminhonete seguia sentido a cidade quando o condutor perdeu o controle da direção em uma curva e atingiu o trator que seguia no sentido contrário.

Conforme relato de testemunhas, ao perceber o acidente o operador do trator pulou da máquina sofrendo algumas escoriações e contusões. Na caminhonete não houve feridos.

