Trator furtado há sete meses é encontrado enterrado no Paraná

Um trator avaliado em cerca de R$ 140 mil foi encontrado enterrado pela Polícia Militar (PM) nessa terça-feira (26) próximo a um açude em Campina do Simão, município da região central do Paraná. A corporação informou que o veículo foi furtado há sete meses na cidade de Cantagalo, que possui mais de 60 quilômetros de distância de onde foi encontrado.

A PM chegou ao trator após uma minuciosa investigação que contou com equipes da Patrulha Rural do 16º Batalhão e da 10ª Companhia Independente, além da ajuda de policiais de Campina do Simão.

"Em contato com a equipe policial militar, informaram que visualizaram o Google Maps e nele identificaram um açude. Através de várias informações e denúncias anônimas, bem como a experiência dos policiais e da proximidade com a comunidade rural, foram juntando as informações e de possíveis locais de onde estaria o trator, uma vez que na propriedade em que foi localizado havia denúncias de que o objeto teria sido visualizado naquele local", disse a corporação.

Os militares desenterraram o veículo e o devolveram ao proprietário. Ainda conforme os agentes de segurança, não havia ninguém na propriedade rural.

