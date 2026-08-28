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LONDRINA

Tratamento de lutador lesionado em campeonato no PR "é um processo longo", diz médico

Ministério Público solicitou abertura de inquérito criminal; defesa de adversário afirma que atleta está profundamente abalado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Tratamento de lutador lesionado em campeonato no PR
Autor O episódio ocorreu durante o Campeonato Super Pro Jiu-Jitsu - Foto: Reprodução

O neurocirurgião Marcus Valério Costa, integrante da equipe médica que atende o lutador de jiu-jitsu Willian "Kabuto" Hiroyuki Masuda, afirmou nesta sexta-feira (28) que o tratamento do faixa-preta será "um processo longo". O atleta permanece internado no Hospital Evangélico, em Londrina, no Norte do Paraná, sem os movimentos das pernas, após sofrer uma fratura-luxação nas vértebras C5 e C6 da coluna cervical durante um golpe sofrido em uma competição no último sábado (22).

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De acordo com a equipe médica, o competidor deu entrada na unidade hospitalar em estado neurológico grave e sem movimentos do pescoço para baixo devido à forte compressão da medula espinhal. Ele foi submetido a um procedimento cirúrgico de urgência que durou cerca de 10 horas para correção da luxação, liberação do canal medular e estabilização da coluna vertebral, com a finalidade de viabilizar a chance de recuperação neurológica. Nesta sexta-feira, o atleta encontra-se consciente, estável, acordado e se alimentando, contudo ainda não há um diagnóstico definitivo sobre possíveis sequelas permanentes, o que dependerá da evolução clínica ao longo do tempo.

O episódio ocorreu durante o Campeonato Super Pro Jiu-Jitsu, na luta entre Willian e o atleta Juliano Di Pelli Machado. Na segunda-feira (24), o promotor Renato de Lima Castro apresentou uma notícia-crime junto às autoridades policiais solicitando a abertura de inquérito para apurar o caso como lesão corporal de natureza gravíssima. A peça jurídica aponta que houve uma diferença de estatura e de peso de aproximadamente 40 quilos entre os competidores e sustenta que o oponente projetou todo o seu peso corporal sobre a vítima de forma perigosa e repentina. A Polícia Civil do Paraná confirmou que instaurará inquérito policial para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades do fato.

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Em nota oficial, a defesa de Juliano Di Pelli Machado afirmou que o atleta está profundamente abalado com o estado de saúde do adversário e colocou-se à disposição das autoridades policiais para prestar todos os esclarecimentos no procedimento formal. A defesa destacou o histórico profissional do competidor, medalhista europeu e mundial sem registros de condutas antidesportivas, e defendeu que a apuração ocorra com serenidade e exame técnico de regulamentos, arbitragem e registros audiovisuais íntegros. A organização do Super Pro Jiu-Jitsu informou ter prestado atendimento médico imediato no local e disse acompanhar a situação junto à família, enquanto a Federação de Jiu-Jitsu do Paraná declarou não ter tido conhecimento sobre a realização do evento.

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coluna cervical investigação policial Jiu Jitsu lesão esportiva neurocirurgia recuperação médica
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