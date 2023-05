Transporte escolar se envolve em colisão na BR-369; uma pessoa morreu

Da Redação

Um grave acidente de trânsito, envolvendo um veículo de transporte escolar e uma caminhonete, foi registrado na manhã desta segunda-feira (15), na BR-369, em Ubiratã, município que fica a 86,9 quilômetros de distância de Cascavel, oeste do Paraná. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e, conforme a corporação, uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas.

Ainda de acordo com as autoridades, a caminhonete Chevrolet S10 trafegava pela rodovia sentindo Ubiratã a Cascavel. Nas proximidades do quilômetro 449, o veículo colidiu contra uma Kombi, que transportava alunos do município.

Por conta da batida, o motorista do transporte escolar foi ejetado e morreu na hora. Segundo a PRF, ele não utilizava o cinto de segurança.

Havia quatro crianças na Kombi. Elas ficaram feridas e precisaram ser encaminhadas para o Hospital Santa Casa. Ainda não se sabe o estado de saúde das vítimas.

Na caminhonete S10 estava um casal, que não se feriu e foi liberado no local.

Equipes da PRF, ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Prefeitura de Ubiratã, além da Defesa Civil foram mobilizadas para atendimento da ocorrência. A pista precisou ser interditada.

Uma viatura do Instituto Médico Legal (IML) foi chamada para recolher o corpo do condutor da Kombi, que até o momento não foi identificado.

Com informações do portal Catve.

