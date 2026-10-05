Trânsito na PR-986 é liberado após tombamento de carreta em Rolândia

O trânsito na PR-986, em Rolândia, no sentido de Londrina a Arapongas, no norte do Paraná, foi liberado no início da tarde desta segunda-feira (5). A rodovia estava interditada desde a manhã devido ao tombamento de uma carreta carregada com blocos de gesso na pista. Com a conclusão da operação de destombamento e remoção do veículo pesado, as equipes de atendimento desobstruíram a via e os motoristas já podem circular normalmente pelo trecho afetado.

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Durante as horas de bloqueio, as autoridades precisaram desviar todo o fluxo rodoviário para o perímetro urbano do município de Rolândia. A interdição total foi uma medida adotada em razão da complexidade dos trabalhos e para garantir a integridade física tanto dos condutores quanto dos profissionais envolvidos na limpeza e remoção. Esse desvio emergencial exigiu que os motoristas seguissem rotas alternativas orientadas por agentes de trânsito, o que acabou gerando pontos de retenção e lentidão nas vias da cidade ao longo da manhã, situação que já se encontra regularizada.