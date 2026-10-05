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ACIDENTE

Trânsito na PR-986 é liberado após tombamento de carreta em Rolândia

Bloqueio causou lentidão ao longo da manhã, mas fluxo rodoviário já foi totalmente restabelecido no início da tarde pelas autoridades

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Trânsito na PR-986 é liberado após tombamento de carreta em Rolândia
Autor Veículo tombou na manhã desta segunda-feira - Foto: Reprodução

O trânsito na PR-986, em Rolândia, no sentido de Londrina a Arapongas, no norte do Paraná, foi liberado no início da tarde desta segunda-feira (5). A rodovia estava interditada desde a manhã devido ao tombamento de uma carreta carregada com blocos de gesso na pista. Com a conclusão da operação de destombamento e remoção do veículo pesado, as equipes de atendimento desobstruíram a via e os motoristas já podem circular normalmente pelo trecho afetado.

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Durante as horas de bloqueio, as autoridades precisaram desviar todo o fluxo rodoviário para o perímetro urbano do município de Rolândia. A interdição total foi uma medida adotada em razão da complexidade dos trabalhos e para garantir a integridade física tanto dos condutores quanto dos profissionais envolvidos na limpeza e remoção. Esse desvio emergencial exigiu que os motoristas seguissem rotas alternativas orientadas por agentes de trânsito, o que acabou gerando pontos de retenção e lentidão nas vias da cidade ao longo da manhã, situação que já se encontra regularizada.

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