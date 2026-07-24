Trânsito é liberado na BR-369 após acidente interditar rodovia em Cambé

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Após um acidente interditar a BR-369 na manhã desta sexta-feira (24) entre Cambé e Rolândia, no Norte do Estado, o trânsito foi liberado totalmente no início da tarde, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A colisão envolveu quatro veículos, sendo dois automóveis e dois veículos de carga, ocorreu no km 165 da rodovia e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



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O condutor de um dos caminhões, um homem de 53 anos, natural de Astorga (PR), sofreu lesões graves e ficou encarcerado nas ferragens. O resgate foi realizado pelas equipes de emergência, sendo a vítima atendida pela equipe da concessionária EPR, responsável pela administração da rodovia, e encaminhada à Santa Casa de Cambé. Os demais envolvidos não sofreram ferimentos e permaneceram no local.

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Em razão da necessidade de desencarceramento da vítima e do atendimento médico, o trânsito no sentido Cambé–Rolândia permaneceu totalmente interditado das 10h até as 11h20. Após esse período, o fluxo foi restabelecido em uma faixa de rolamento, com o tráfego fluindo parcialmente, sendo liberado totalmente após 13h25.

No momento do sinistro, chovia intensamente, condição que pode reduzir a aderência dos pneus ao pavimento e comprometer a visibilidade dos condutores. As circunstâncias e as causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal.

A PRF orienta os motoristas que, em dias de chuva, reduzam a velocidade, aumentem a distância de segurança em relação ao veículo à frente, mantenham os faróis baixos acesos e evitem manobras e frenagens bruscas.

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Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira - Foto: Foto cedida ao TNOnline Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira - Foto: Foto cedida ao TNOnline





Em situações de chuva intensa, que comprometam significativamente a visibilidade ou as condições de dirigibilidade, o mais seguro é interromper a viagem em um local apropriado e aguardar a melhora das condições climáticas. Essas medidas contribuem para a redução do risco de sinistros e para a segurança de todos os usuários das rodovias federais.

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Um caminhoneiro ficou ferido - Foto: Divulgação PRF Um caminhoneiro ficou ferido - Foto: Divulgação PRF



