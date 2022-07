Tragédia: rapaz mata quatro pessoas na região e fere gestante

Da Redação

Quatro pessoas foram mortas a tiros nesta quarta-feira (13) no município de Piraí do Sul, região dos Campos Gerais, no bairro Jardim Benevuto Antunes Dalcol, nas primeiras horas da manhã. Informações dão conta de que um rapaz teria atirado contra a própria mãe, a dona de um bar e dois homens. Em seguida, deu um tiro contra si mesmo e entrou e morreu.

Os feridos não resistiram e morreram no local. Pessoas que moram na região disseram que ouviram os diversos disparos de arma de fogo. Uma gestante de 16 anos também foi atingida. Ela foi encaminhada para o Hospital Municipal Santo Antônio de Piraí do Sul mas, devido à gravidade dos ferimentos, será transferida.

