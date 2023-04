Tragédia: pedreiro morre após cair de construção na casa do irmão

Da Redação

A tragédia aconteceu em Londrina nesta quarta (26)

Um pedreiro, de 55 anos de idade, morreu no final da manhã desta quarta-feira (26), após cair de uma construção no Jardim Ideal, na Zona Leste de Londrina. O homem trabalhava na casa do próprio irmão, ajudando a construir um sobrado, no momento do acidente fatal.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) foi acionada para atender a ocorrência. De acordo com as autoridades, o mestre de obras estava com outros dois operários, quando teria sofrido uma queda do sobrado e batido a cabeça em um tambor.

As suspeitas iniciais afirmam que a causa da morte seria traumatismo craniano, mas a causa oficial só deve ser confirmada pelo Instituto Médico Legal (IML) após perícia no corpo do pedreiro.





Fonte: Com informações RicMais.

