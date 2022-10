Tragédia: pai mata filho a golpes de faca no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A cena do crime foi isolada pela PM, que acionou os demais órgãos competentes

Uma tragédia familiar chocou a cidade de Nova Esperança, a 43 quilômetros de Maringá, região norte do Paraná. Na noite deste sábado (8), um homem de 54 anos, matou o próprio filho de 29, que havia acabado de chegar de um culto religioso.

continua após publicidade .

O crime ocorreu no interior de uma residência localizada no bairro Vila Garça. Eduardo Soares Junior, foi brutalmente assassinado a golpes de faca. A Polícia Militar (PM) informou que foi acionada para comparecer no local para atender uma ocorrência de briga familiar, onde o pai que estaria embriagado, havia esfaqueado o filho. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionada.

LEIA MAIS: Homem é esfaqueado na Avenida Curitiba; Samu é acionado

continua após publicidade .

Ao entrar no imóvel, os policiais encontraram a vítima caída no chão da cozinha e o pai de pé ao lado do corpo. A equipe do Samu constatou que rapaz, não apresentava sinais vitais.

fonte: Corujão Notícias Eduardo Soares Junior, foi brutalmente assassinado a golpes de faca

continua após publicidade .

Indagado pelos policiais a respeito do ocorrido, o pai, identificado como Eduardo Soares, confirmou que durante uma discussão com o filho, ele se armou com uma faca e desferiu vários golpes no rapaz. Ainda relatou que só parou quando percebeu que o filho não se movimentava mais. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil para serem tomadas as providências cabíveis.

LEIA MAIS: Homem é preso por importunação contra crianças de 10 e 11 anos



continua após publicidade .

Já a cena do crime foi isolada pela PM, que acionou os demais órgãos competentes. Um perito da Polícia Científica compareceu no local e depois da perícia, o corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Eduardo Soares Junior era membro da igreja Congregação Cristã no Brasil. O crime causou grande comoção em toda a comunidade.

Com informações Corujão Notícias

Siga o TNOnline no Google News