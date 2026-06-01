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Tragédia na PR-323: acidente entre carro e van deixa três mortos e mobiliza equipes de resgate

Outras duas pessoas ficaram presas às ferragens, exigindo um complexo trabalho de resgate das equipes de emergência.

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 11:00:48 Editado em 01.06.2026, 11:00:44
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Tragédia na PR-323: acidente entre carro e van deixa três mortos e mobiliza equipes de resgate
Autor Foto: O Bemdito.

Um grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (1º) deixou pelo menos três pessoas mortas na PR-323, entre Umuarama e Perobal.

- LEIA MAIS: Motociclista morre em acidente em estrada rural de Arapuã

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A colisão envolveu um automóvel e uma van. Segundo as primeiras informações, três ocupantes do carro morreram ainda no local. Outras duas pessoas ficaram presas às ferragens, exigindo um complexo trabalho de resgate das equipes de emergência.

O Corpo de Bombeiros de Umuarama foi acionado por volta das 6h30. Inicialmente, a ocorrência foi registrada como um capotamento, mas, ao chegarem ao local, os socorristas encontraram uma cena de grande destruição.

De acordo com as informações preliminares, todas as vítimas fatais e os feridos presos às ferragens estavam no automóvel. O motorista da van envolvida no acidente não teria sofrido ferimentos graves.

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As circunstâncias da batida ainda serão apuradas pelas autoridades. Até o momento, as vítimas não foram oficialmente identificadas.

A ocorrência mobiliza equipes do Corpo de Bombeiros, Samu, Polícia Rodoviária Estadual e da concessionária EPR. Por causa do acidente, o trânsito ficou completamente interditado na rodovia, provocando longas filas nos dois sentidos.

As causas do acidente serão investigadas.

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acidente de transito Policia Rodoviária PR-323 resgate de emergência Umuarama vítimas fatais
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