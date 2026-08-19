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Tragédia na BR-373 supera número de mortes do último grande acidente em rodovias federais do PR

Veículo de carga estava vazio e atingiu ônibus da Saúde de Imbituva, que levava pacientes à Grande Curitiba. Rodovia segue totalmente interditada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Tragédia na BR-373 supera número de mortes do último grande acidente em rodovias federais do PR
Autor Foto: Reprodução/ PRF/ BPMOA

Uma colisão frontal entre um ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva (PR) e um caminhão deixou 23 mortos e cinco feridos na madrugada desta quarta-feira (19), na BR-373, em Ipiranga, na região dos Campos Gerais. A tragédia, registrada por volta das 3h30, já é classificada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) como o acidente mais letal dos últimos anos nas rodovias do Paraná.

LEIA MAIS: Acidente na BR-373: entre os 23 mortos estão 21 adultos e duas crianças

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De acordo com as evidências preliminares levantadas pela PRF, o caminhão, que possui placas de Erechim (RS) e viajava sem carga, teria invadido a faixa contrária e atingido o ônibus em cheio. O veículo de carga seguia de Ponta Grossa em direção a Prudentópolis, enquanto o coletivo da prefeitura fazia o caminho inverso rumo à Região Metropolitana de Curitiba, onde os pacientes passariam por atendimento médico. A maioria das vítimas fatais ocupava o ônibus, e o motorista do caminhão também morreu no local. Os cinco sobreviventes foram socorridos e hospitalizados.

Os corpos das vítimas estão sendo encaminhados para a nova sede da Polícia Científica, em Ponta Grossa. Para centralizar as informações e oferecer suporte, o órgão disponibilizou um telefone exclusivo para o atendimento aos familiares: (42) 99905-9533. O trabalho de perícia e resgate continua intenso no local, envolvendo equipes da PRF, Polícia Civil, Polícia Científica, Corpo de Bombeiros e a concessionária que administra o trecho.

Em virtude da gravidade do impacto e do trabalho das equipes de resgate, a pista no quilômetro 209 da BR-373 encontra-se totalmente interditada para a realização da perícia e a remoção dos veículos. A PRF orienta que os motoristas evitem o trecho, que registra lentidão severa. Há pelo menos 12 quilômetros de congestionamento no sentido Prudentópolis e outros cinco quilômetros no sentido Ponta Grossa.

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Relembre a última grande tragédia

Antes do acidente com 23 mortes na BR-373, uma das tragédias mais recentes de grande proporção em uma rodovia federal do Paraná ocorreu em janeiro de 2021, na BR-376, em Guaratuba, no litoral do estado.

No dia 25 de janeiro, um acidente envolvendo um ônibus deixou 19 pessoas mortas e outras 31 feridas. A ocorrência foi registrada no km 667 da rodovia, no sentido Santa Catarina.

O acidente mais letal registrado em uma rodovia federal do Paraná ocorreu em 29 de dezembro de 1993 e deixou 45 mortos. Na ocasião, um ônibus que fazia a linha Fazenda Grande–Curitiba bateu de frente com um Fiat Uno na BR-116. Com a colisão, o coletivo despencou de um barranco de cerca de sete metros. Mais de 100 pessoas estavam no ônibus, e dezenas ficaram feridas.

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