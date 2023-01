Tragédia na BR-277: Motorista do ônibus presta depoimento

Da Redação

Pelo menos sete pessoas morrem após ônibus tombar na BR-277

O motorista do ônibus que tombou na BR-277, no Sudoeste do Paraná, e que causou a morte de sete pessoas, foi submetido ao teste do bafômetro nesta terça-feira (31). Apesar do resultado negativo para ingestão de bebidas alcoólicas, o homem foi encaminhado para a delegacia de Teixeira Soares para prestar depoimento.

Segundo a Polícia Civil (PC), investigações estão sendo feitas para averiguar como teria acontecido o acidente trágico. As autoridades também aguardam os laudos da perícia que auxiliarão a compreender quais as causas do tombamento do ônibus.

O veículo foi apreendido para análises. Após investigações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo teria saído da pista em uma reta e tombou às margens da BR-277. Não há indícios de colisão com outros veículos.

Conforme relato de um dos sobreviventes, o motorista teria confessado para ele que dormiu no volante.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Paraná informou que acompanha o caso e que já confirmou a nacionalidade de algumas das vítimas mortas. “Preliminarmente, sabe-se sobre a nacionalidade que uma das vítimas é brasileira, três vítimas são argentinas e outras três ainda estão sem nacionalidade identificada. Está sendo realizado o exame de necropsia para o devido trâmite legal. Os corpos das vítimas ficam no IML de Ponta Grossa aguardando liberação dos consulados de cada país envolvido em razão da nacionalidade das vítimas”.

Além dos sete mortos, 22 pessoas ficaram feridas. O ônibus, que transportava 55 pessoas, sendo o motorista e 54 passageiros, saiu de Florianópolis, em Santa Catarina, e tinha como destino Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná.





Fonte: Informações RicMais.

