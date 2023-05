Tragédia: grave acidente na BR-376 deixa dois mortos em Sarandi

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A PRF foi acionada por volta das 21h45

Um grave acidente causou a morte de duas pessoas, ainda não identificadas, na noite desta quarta-feira (17), na BR-376, em Sarandi, no Norte do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência por volta das 21h45.

continua após publicidade .

Conforme informações, um pedestre teria tentado atravessar a rodovia quando foi atingido por uma motocicleta que transitava na faixa da esquerda, no sentido de Maringá para Marialva. Com o forte impacto, a vítima foi arremessada e morreu no local.

O condutor da moto acabou caindo na faixa da direita e, em seguida, foi atropelado por um caminhão que passava no momento do acidente. O motociclista também não resistiu aos graves ferimentos. O caminhoneiro fugiu sem prestar socorro.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Homem é encontrado morto com tiro no peito em Sarandi

Além de equipes da PRF, socorristas, Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML) compareceram no local para atender a ocorrência. Investigações estão sendo realizadas pelas autoridades competentes.

Siga o TNOnline no Google News