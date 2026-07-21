Tragédia em Vinhedo: relatório final sobre queda de avião será divulgado

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) apresenta, na próxima quinta-feira (23), o documento final sobre a queda do avião da Voepass que matou 62 pessoas em Vinhedo, no interior de São Paulo. A divulgação ocorrerá durante coletiva de imprensa na capital federal e encerra a apuração técnica do órgão ligado à Força Aérea Brasileira.

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O documento deve detalhar os motivos que contribuíram para a queda da aeronave modelo ATR 72-500, além de propor recomendações de segurança para a aviação comercial. Por ter caráter estritamente preventivo, o trabalho do órgão não busca apontar culpados, mas entender o que aconteceu para evitar tragédias semelhantes.

A investigação foi uma das mais complexas da história recente da aviação no país. Os técnicos analisaram as "caixas-pretas" — equipamentos que gravam as conversas na cabine e registram os dados do voo —, além de avaliar motores, sistemas de controle, de proteção contra acúmulo de gelo e a situação do tempo no momento do impacto.

A análise envolveu documentos de manutenção, exames de saúde dos tripulantes, peças recolhidas nos destroços e dados de mais de 15 mil voos do mesmo modelo de avião.

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Também foram ouvidos pilotos e mecânicos, realizados testes em simuladores e feito um voo experimental. A versão final passou pela revisão de órgãos internacionais da França, onde a aeronave foi projetada, e do Canadá, país responsável pela certificação dos motores.

Um balanço inicial divulgado no mês seguinte ao acidente revelou que a tripulação recebeu avisos sobre acúmulo de gelo antes de perder o controle e despencar. Na ocasião, os investigadores reforçaram que os dados ainda não eram conclusivos.

Paralelamente, a Polícia Federal segue com a investigação para identificar possíveis crimes. O resultado será enviado à Justiça Federal para que as medidas cabíveis sejam tomadas.

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O voo saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos. A queda em um condomínio residencial em Vinhedo resultou na morte de 58 passageiros e quatro tripulantes, sendo a maior tragédia da aviação nacional desde 2007.