Tragédia em Palotina completa uma semana; sete continuam internados

Esta quarta-feira (2) marca uma semana da explosão no silo da cooperativa C.Vale em Palotina, no Oeste do Paraná, que vitimou nove trabalhadores. A tragédia também deixou 11 funcionários feridos. Deles, sete ainda continuam internados em hospitais do Estado.

De acordo com apurações, os feridos ainda estão em unidades de saúde de Londrina, no Norte do Paraná, em Palotina e Cascavel, no Oeste, e em Curitiba, capital do Estado. Veja abaixo a relação.

Em Londrina:

Jovem de 22 anos: estável e respirando sem ajuda de aparelhos;

Homem de 52 anos: estável e respirando sem aparelhos e sedado;

Homem de 31 anos: ferimentos moderados.

No Hospital Evangélico de Curitiba:

Mulher com 80% do corpo queimado: internada na UTI em estado grave.

Hospital Policlínica de Cascavel

Homem de 42 anos: recebeu alta da UTI;

Mulher de 40 anos: recebeu alta da UTI.

Hospital de Palotina:

Homem de 35 anos: sem previsão de alta.

