Tragédia: cinco morrem em chacina registrada no Paraná nesta quarta

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Desde as 6h da manhã, policiais encontraram cinco pessoas mortas em pontos diferentes do bairro, todas executadas a tiros

A Polícia Militar (PM) foi chamada manhã desta terça-feira (13), para atender uma ocorrência que chocou os moradores do bairro Jardim Benevuto Antunes Dalcol, em Piraí do Sul, município do Paraná, localizado na região dos Campos Gerais, a 184 km de Curitiba. Uma chacina foi registrada nas primeiras horas do dia, com saldo de 5 mortes e uma gestante ferida, até o momento.

continua após publicidade .

Desde as 6h da manhã, policiais encontraram cinco pessoas mortas em pontos diferentes do bairro, todas executadas a tiros. Segundo a PM, há mais uma pessoa, uma gestante de 16 anos, também vítima de disparo de arma de fogo, que conseguiu sobreviver e estaria internada em um hospital da região.



De acordo com informações preliminares, todos os tiros teriam sido disparados por um mesmo autor, que teria passado por duas residências, um bar, e depois de matar a própria mãe, cometeu o suicídio.

continua após publicidade .

Das cinco vítimas alvejadas, três são mulheres, sendo uma gestante, que recebeu socorro e foi encaminhada ao hospital.

A motivação dos crimes ainda não foi apurada. A cidade possui cerca de 25 mil habitantes.

Siga o TNOnline no Google News