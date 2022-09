Tragédia: acidente na BR-376 causa a morte de jovem de 29 anos

Da Redação

Um acidente de trânsito resultou na morte de um rapaz, de 29 anos, no início da noite dessa quarta-feira (28), em Maringá, norte do Paraná. A tragédia foi registrada na BR-376, quando a vítima, identificada como João César Faneco, seguia para o trabalho.

Testemunhas informaram que, durante o dia, o jovem trabalhava em uma indústria de peças para automóveis em Maringá, e à noite era frentista em um posto de combustíveis na cidade onde morava, que é Mandaguaçu.

Ainda conforme as testemunhas, o acidente ocorreu quando João seguia para seu segundo emprego. Durante o trajeto, ele colidiu na traseira de um veículo Volkswagen Voyage, que tentou realizar o retorno cruzando o canteiro central.



Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para socorrer João César. Ao chegar no local, os socorristas tentaram reanimar a vítima por vários minutos, mas não obtiveram êxito.

O rapaz morreu no local do acidente.

O motorista do Volkswagen Voyage disse que seguia para Iguatemi, quando parou no acostamento para atender o telefone. Ele alegou que, no momento em que foi retornar para a via, foi atingido pela moto, conduzida por João.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e irá investigar o caso. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) de Maringá foi acionada para recolher o corpo da vítima.

Com informações do Plantão Maringá.

