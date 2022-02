Da Redação

‘Trafigata’ é presa novamente depois de decisão da Justiça

A Justiça de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, mandou prender novamente Camila de Andrade Pires Marodim, conhecida como ‘trafigata’. O mandado de prisão foi cumprido no início da tarde desta quinta-feira (10). O motivo teria sido o descumprimento de ordem judicial.

“Nós recebemos hoje pela manhã a expedição desse mandado. Nós tínhamos uma possível localização antiga dela aqui em Piraquara e fomos verificar se ela estava no local. Ela estava em frente a residência e conseguimos efetuar a abordagem”, disse o capitão Antônio, do 29º Batalhão de Polícia Militar, à Banda.

Conforme o capitão Antônio, do 29º Batalhão de Polícia Militar, Camila Marodin não reagiu à prisão, mas chorou bastante.

“Ela não teve postura agressiva contra a equipe, só reagiu com choro e grito, em razão de não entender o porque do mandado de prisão. Não é surpresa, se envolveu no mundo crime é isso mesmo”, contou à Banda B.

A ‘trafigata’ estava em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica, desde o fim de dezembro, quando a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná concedeu um habeas corpus, mais de um mês após ter sido detida na Operação Ostentação.

“O que temos informação é que ela descumpria as regras da tornozeleira eletrônica. Ela não informava os locais onde estava, os deslocamentos. Mas não tenho com precisão esses dados”, relatou o capitão Antônio.

Com informações da Banda B.