Traficante morre após confrontar equipe da Rotam

No último sábado (15), um homem que era suspeito de traficar na região de Bela Vista do Paraíso, município do norte paranaense, morreu após confrontar uma equipe da Polícia Militar (PM).

De acordo com as informações da PM, policiais da Rotam realizavam patrulhamento quando receberam a denúncia sobre um indivíduo que estava vendendo drogas em uma residência.

Os agentes foram até o local e deram voz de abordagem ao homem. Porém, ele não acatou a ordem e tentou correr para o interior da casa. Na sequência, os policiais foram atrás do suspeito e notaram que ele estava armado.

Ainda conforme a PM, o indivíduo apontou a arma para os agentes e ignorou o pedido de largar o revólver. Então os PM's atiraram contra o traficante.

Socorristas foram acionados e atenderam o rapaz baleado, porém ele não resistiu.

Dentro da casa, os policiais encontraram porções de drogas, dinheiro e celulares.