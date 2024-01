Tradicional travessia dos bombeiros militares chega à 24ª edição

A empolgação dos cerca de 100 participantes da 24ª edição da tradicional Travessia dos Veteranos do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), tomou a Praia Central de Guaratuba, neste sábado (6). Com participação gratuita, a prova celebra os 62 anos do serviço de guarda-vidas no Paraná e é promovida pelos veteranos, também para valorizar aqueles que contribuíram com a instituição e promover a confraternização entre bombeiros da reserva e da ativa.

O evento começou às 10 horas e teve percurso bastante acessível, de 400 metros. “A ideia é que todos participem. Nós temos hoje bombeiros veteranos com uma idade bastante avançada. Tem alguns com dificuldade de locomoção, mas que mesmo assim fazem questão de vir. A nossa intenção é proporcionar essa oportunidade de participar ao maior número possível de veteranos”, comentou o major Fabrício Frazatto dos Santos, comandante do 8º Grupamento de Bombeiros (8º GB), responsável pelo atendimento do litoral.

“É uma confraternização, esse é o grande objetivo. Eles se deslocam do estado inteiro para se reunir com o pessoal”, complementou o comandante do 8º GB. Em apoio ao evento, o 8º GB proporciona a prevenção aquática, com o uso de embarcações; as sinalizações, delimitando a área de prova; e o atendimento terrestre, inclusive com a presença de uma ambulância. Tarefa realizada com esmero por uma equipe de 20 pessoas.

Um dos participantes da prova foi Paulo César Moreira, de 62 anos, que já atuou como guarda-vidas no litoral paranaense. “Participo todos os anos e é uma experiência maravilhosa. É uma forma de reencontrar velhos amigos, tendo a oportunidade de conversar e matar a saudade dos colegas de farda. Eu já atuei como guarda-vidas em muitos verões em Guaratuba e Matinhos, então você se sente muito em casa”, contou.

Além do bate-papo com os colegas e das braçadas durante a prova, o encontro também tem um ingrediente que nunca falta onde se encontram tantos bombeiros orgulhosos da farda: a canção do Soldado de Fogo, cantada em coro pelos presentes. Tudo acompanhado de perto com muita curiosidade pelo público que passava pelo calçadão da Praia Central de Guaratuba.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná reúne uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste. São atividades esportivas e de lazer que englobam aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, shows, torneios e competições nacionais e internacionais, programação inclusiva e educação ambiental. A agenda completa pode ser consultada no site www.verao.pr.gov.br.



