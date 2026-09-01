Trabalhadores são soterrados após deslizamento de terra em obra no PR

Uma das vítimas chegou a passar cerca de duas horas sob a terra enquanto equipes atuavam no resgate

Três operários foram soterrados na manhã desta terça-feira (01) durante um deslizamento de terra em uma obra de edificação em Pato Branco (PR). Um deles, o armador de ferragens indentificado como Jeferson, ficou aproximadamente duas horas sob a terra até ser resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros. Os outros dois trabalhadores foram retirados pouco tempo após o ocorrido e não sofreram ferimentos.

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O acidente aconteceu no cruzamento da rua Pedro Ramires de Mello com a rua Caetano Munhoz da Rocha, em uma área que passava por escavações para a execução das fundações de um prédio. De acordo com os socorristas, a encosta de terra cedeu repentinamente e atingiu os funcionários que trabalhavam na parte inferior do fosso, possivelmente em razão da instabilidade do terreno agravada pelas fortes chuvas registradas na região.

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A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil. As escavações apresentavam diferença significativa de nível em relação à rua, o que dificultou o acesso das máquinas pesadas ao ponto onde as vítimas estavam. Os bombeiros trabalharam principalmente com a retirada gradual da terra ao redor dos trabalhadores.

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O resgate de Jeferson exigiu um trabalho minucioso das equipes. Durante a operação, os profissionais do Samu conseguiram fornecer oxigênio ao trabalhador ainda antes de sua retirada completa. Segundo o capitão Melchior Felipe Ferreira dos Santos, do Corpo de Bombeiros, a complexidade do salvamento exigiu a adoção de medidas rigorosas de segurança. "Tivemos que isolar a área para evitar que uma nova vítima pudesse surgir", explicou.

"Ontem ninguém trabalhou por causa da chuva. Hoje nós voltamos às atividades e aconteceu essa fatalidade", relatou Sandro Rodrigues Dias, encarregado da obra e colega de Jeferson. Apesar do susto, ele ressaltou o alívio ao ver o companheiro ser retirado com vida: "Jeferson está só com dor porque ficou umas duas ou três horas preso lá debaixo da terra, mas provavelmente não quebrou nada. No fim das contas é um alívio".

Jeferson foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pato Branco para a realização de exames preventivos. Os outros dois trabalhadores foram socorridos sem ferimentos. A obra permanece interditada para a realização de perícia técnica, conforme informou a Polícia Civil do Paraná (PCPR).

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A empresa responsável pela obra, ainda não se manifestou sobre o ocorrido. As causas do deslizamento seguem sob investigação.