Trabalhadores são feitos refém e agredidos durante assalto

Três funcionários de uma empresa foram amarrados e agredidos por dois suspeitos na manhã desta quarta-feira (18) em Londrina, norte do Paraná, quando chegavam para trabalhar.

Segundo a Polícia Militar (PM), eles foram rendidos e colocados em um carro. Um dos suspeitos estava armado com uma pistola.

O crime aconteceu na zona norte da cidade. De acordo com a polícia, os suspeitos circularam com o veículo por alguns bairros da região por aproximadamente meia hora até chegarem a uma estrada com pouco movimento, onde as vítimas foram abandonadas.

Durante o trajeto, os trabalhadores disseram à PM que receberam diversas ameaças de morte. Um deles conseguiu se soltar e buscou ajuda com moradores próximos.

Os suspeitos fugiram e também abandonaram o carro. O veículo foi apreendido pela polícia.

No início da tarde, as vítimas prestaram depoimento na delegacia, mas não quiseram dar entrevista sobre o assalto, que será investigado pela Polícia Civil.

A polícia continua procurando os suspeitos do crime. Quem tiver qualquer informação que leve aos suspeitos, deve entrar em contato com o 190 da Polícia Militar.

