Trabalhadores são atropelados durante trabalho na BR-376; um morreu

Um homem morreu e outro ficou ferido em atropelamentos registrados na região durante esta segunda-feira (12), na BR-376. Ambos estavam trabalhando quando os acidentes aconteceram.

No Km 437, em Imbaú, um homem trabalhava com um guincho, depois que um veículo GM/Ônix saiu da pista, indo parar na vegetação, porém sem vítimas. Enquanto ele avaliava o local para fazer a remoção do carro, um Ford Focus perdeu o controle e saiu da via, atropelando o funcionário do guincho. A vítima morreu no local.

Ainda nesta segunda-feira (12), em Ortigueira, na mesma rodovia, nas proximidades da Fazenda Santa Maria, um trabalhador que prestava serviços ao DER - Departamento de Estrada de Rodagem – também foi atropelado.

De acordo com informações, a vítima teria ido prestar socorro ao passageiro de um Honda Civic, com placas de Curitiba, quando foi atropelado por um outro veículo não identificado. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico.

