Trabalhadores encontram ossada humana em aterro sanitário no PR

A Polícia Civil do Paraná investiga o achado de uma ossada humana, encontrada dentro de um saco plástico, no aterro sanitário de Cascavel, no oeste do Paraná.

Conforme a polícia, uma equipe foi acionada após uma empresa terceirizada da prefeitura constatar que uma ossada humana havia sido deixada em uma caçamba de entulhos recolhida por eles.

Os trabalhadores só perceberam que se tratava de uma ossada, segundo a polícia, quando iniciaram o descarregamento da caçamba no aterro sanitário de Cascavel.

O motorista e o agente ambiental que encontraram a ossada foram ouvidos e afirmaram que a caçamba foi recolhida na manhã de quarta-feira (6) em Santa Tereza do Oeste, também no oeste do Paraná.

Conforme a polícia, o Instituto Médico-Legal (IML) foi até o local e recolheu a ossada que seria de uma mulher com cabelos compridos e amarrados em forma de trança.

A polícia prossegue as investigações para solucionar o caso.

As informações são do G1.

