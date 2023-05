Trabalhador sofre descarga elétrica e cai de altura de 7 metros no PR

Da Redação

Esse não seria o primeiro acidente de trabalho no local

Um trabalhador sofreu uma descarga elétrica no início da tarde desta quarta-feira (10) e acabou ciando de uma altura de sete metros. O acidente aconteceu em um condomínio de luxo no bairro Butiatuvinha, em Curitiba, capital do Paraná.

O homem estaria realizando uma manutenção no telhado de uma guarita quando tomou o choque, por volta das 12 horas. De acordo com apurações do repórter Tiago Silva, da RICtv, esse não seria o primeiro acidente de trabalho registrado no condomínio.

Uma ambulância da cidade foi acionada para atender a ocorrência, mas um caminhão do Corpo de Bombeiros também foi necessário para que os socorristas conseguissem retirar o trabalhador do telhado. A vítima foi socorrida inconsciente e em estado gravíssimo.

Ainda conforme informações do repórter da RICtv, o homem não estaria utilizando os equipes mentos de proteção individual (EPI) no momento do acidente.

