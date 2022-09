Trabalhador rural cai de trator e morre atropelado por plantadeira

Da Redação

O acidente fatal com o operário aconteceu durante plantio em lavoura no interior de Toledo

Um trabalhador rural morreu na tarde deste sábado (17), no Oeste do Estado, em Toledo, atropelado por uma plantadeira. O homem, identificado como Rodrigo Fernando Donassolo, de 43 anos, estaria operando o trator na área rural do município, quando passou mal e caiu, sendo atropelado pelo implemento agrícola que estava acoplado ao trator.

O acidente aconteceu numa propriedade agrícola da Linha Floriano, em Toledo. Informações deram conta de que o homem morreu no local, com o corpo sob a plantadeira.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas a equipe apenas constatou o óbito. O Corpo de Bombeiros teve bastante trabalho para remover o corpo, preso sob o implemento agrícola.

O corpo do operário Rodrigo Fernando Donassolo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal, de Toledo. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica também estiveram no local para apuração do caso.

