Trabalhador morre soterrado em construção no Noroeste do Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A perfuração, localizada na esquina das ruas Floresta e Pompeia, não tinha escoras

Um trabalhador, de 38 anos, morreu soterrado na manhã desta sexta-feira (24), enquanto trabalhava em uma construção que desabou. O acidente de trabalho aconteceu no município de Nova Esperança, no Noroeste do Paraná.

continua após publicidade .

De acordo com informações, por volta das 10 horas, a vítima trabalhava na construção de uma fossa quando a terra ao redor do buraco desabou, soterrando-o. A perfuração, localizada na esquina das ruas Floresta e Pompeia, não tinha escoras.

LEIA MAIS: Homem mata ex na frente dos filhos após ler mensagens no celular dela

continua após publicidade .

Equipes do Corpo de Bombeiros e o helicóptero do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados para atender a ocorrência. Os bombeiros escavaram a terra para tentarem resgatar o homem, mas ele foi encontrado sem vida.





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News