Trabalhador morre esmagado em fábrica de rações no Paraná

Romeu Back já estava sem vida quando os socorristas chegaram na empresa

O funcionário de uma cooperativa de ração do município de Entre Rios do Oeste, no Paraná, morreu nesta quinta-feira (18), após se envolver em um acidente de trabalho. De acordo com informações do portal Correio do Lago, a vítima teria tentado "desembuchar" a moega, quando acabou ficando preso dentro da máquina.

Os colegas de trabalho tentaram auxiliar o homem, mas não conseguiram. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Paraná foram acionados, porém Romeu Back já estava sem vida quando os socorristas chegaram na empresa.

A vítima trabalhava na cooperativa há 16 anos. Em nota, a empresa informou que instaurou uma comissão para investigar e apurar as possíveis causas do acidente. "Neste momento difícil, a empresa está comprometida em prestar todo o apoio necessário à família de Romeu, buscando ampará-los diante desta tragédia inesperada".

O Instituto Médico Legal (IML) também foi chamado e recolheu o corpo da vítima.

