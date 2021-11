Da Redação

Trabalhador morre eletrocutado nesta manhã em Mandaguaçu

Um acidente de trabalho resultou na morte de um homem, de 37 anos, na manhã desta terça-feira (23), em Mandaguaçu, Paraná. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Gilmar Lozano, manobrava um caminhão para recolher peças de madeira, mas acabou atingindo um fio de alta tensão.

continua após publicidade .

Ainda segundo a corporação, Gilmar sofreu uma descarga elétrica e entrou em óbito no local. Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para socorrer o homem, porém, nada pôde ser feito. Até o Aeromédico do Samu esteve no local.

O Instituto Médico Legal (IML) de Maringá realizou a remoção do corpo da vítima.