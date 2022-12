Trabalhador morre baleado enquanto instalava portão no PR

Da Redação

Mesmo sem informações oficiais, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) irá investigar a acusação

Um trabalhador, de 52 anos, foi morto a tiros enquanto instalava um portão em uma residência na manhã desta segunda-feira (12), na cidade de Pinhais, região metropolitana de Curitiba, Paraná. O crime aconteceu por volta das 09h.

Familiares da vítima afirmam que o cunhado do homem é o suspeito de ser o autor dos disparos. Mesmo sem informações oficiais, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) irá investigar a acusação.

Conforme testemunhas, a vítima estaria instalando o portão quando foi surpreendida por uma pessoa dentro de um automóvel que passava pela rua. A família conta que o cunhado e a vítima teriam tido uma discussão e essa desavença pode ter sido o que motivou o crime.

“Eles tiveram essa briga faz um ano, e ele [cunhado] já havia o ameaçado”, disse um familiar, alegando que também já foi ameaçada pela mesma pessoa. “[A vítima] Trata-se de um cara trabalhador, honesto. Aí veio um vagabundo e cometeu o crime”, desabafou.

“Não vamos deixar passar batido. [...] Queremos justiça. Ele ameaçava minha mãe. Sabemos que é ele [cunhado], porque as câmeras pegaram. É um cara moreno, que veio da África, [...] e ficou morando aqui na casa do meu pai. No Brasil, ele se encostou na minha irmã e ficou vivendo nas costas dela. [...] Não tem como negar que não foi ele, que sempre ameaçava toda a família”, disse o irmão da vítima, que foi identificado.

Câmeras de segurança da região podem ter flagrado o momento em que o trabalhador foi morto a tiros, em Pinhais. A Polícia Civil, por meio da delegacia local, deverá ir em busca das imagens para tentar desvendar a autoria do suspeito.





Fonte: Informações Banda B.

