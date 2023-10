Trabalhador morre após ser atingido por raio no noroeste do Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Um homem, de 54 anos, morreu após ter sido atingido por um raio durante uma tempestade registrada na cidade de São João do Caiuá, a cerca de 95 quilômetros de Maringá, no noroeste do Paraná. A tragédia foi registrada na tarde desta quinta-feira (26). A vítima foi identificada como Natanael de Souza.

De acordo com informações da Prefeitura Municipal, a vítima trabalhava na colheita de mandioca quando foi atingida por um raio. Equipes de socorro foram acionadas, mas o trabalhador já estava morto quando chegaram ao local.

O temporal registrado em São João do Caiuá derrubou árvores e alagou diversas residências. Apesar das fortes chuvas, todos os serviços públicos estão funcionando normalmente nesta sexta-feira (27).

