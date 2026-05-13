Trabalhador morre após ser atingido por poste de mais de uma tonelada no PR

Um trabalhador de 54 anos, identificado como Latemil de Almeida, morreu na tarde desta terça-feira (12) após ser atingido por um poste de concreto em um canteiro de obras no município de Cambé, no norte do Paraná. O caso já está sendo tratado e investigado pela Polícia Civil como acidente de trabalho.

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A fatalidade ocorreu enquanto a vítima trabalhava na infraestrutura de um novo loteamento da cidade. Segundo as informações iniciais, um guindaste era utilizado para realizar o transporte e a instalação dos postes de concreto, que pesam mais de uma tonelada cada. Durante uma manobra de movimentação, uma das estruturas acabou se desprendendo do equipamento e caiu, atingindo as costas do operário, que foi arremessado ao chão com a força do impacto.

Equipes de emergência foram acionadas de imediato e se deslocaram até o canteiro de obras para prestar os primeiros socorros. No entanto, devido à gravidade do trauma, Latemil não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado pelas equipes médicas ainda no local do acidente.

Agora, a investigação policial busca esclarecer as circunstâncias exatas da tragédia. Os peritos apuram se a queda do poste foi ocasionada por uma falha mecânica no equipamento de içamento ou por um erro de manobra.