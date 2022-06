Trabalhador morre após ser atingido por portão em Londrina

Da Redação

Um homem morreu, na manhã desta segunda-feira (6), em um acidente de trabalho na Vila Nova, região central de Londrina. Um portão de ferro com cinco metros de altura e cinco metros de comprimento caiu sobre ele.

A vítima, identificada como José Erivan Santana, de 67 anos, foi prensado pelo portão e teve traumas de crânio, tórax, abdômen e diversas fraturas. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes do Siate e o médico do Samu foram acionados e constataram o óbito.

Os colegas de trabalho conseguiram levantar o portão com uma empilhadeira, mas ele já tinha morrido devido à gravidade das lesões. A empresa está localizada na rua Itajaí. Ainda não há informações sobre a causa do acidente.

Com informações, Taroba News.