Trabalhador morre após levar choque em betoneira no Paraná

A vítima trabalhava na obra de uma casa no Jardim Rebouças

Mais um acidente de trabalho com morte é registrado no Paraná. Um homem, de 56 anos, entrou em óbito após sofrer uma descarga elétrica enquanto manuseava uma betoneira, na tarde deste sábado (23) em Maringá, no norte do estado. A vítima trabalhava na obra de uma casa no Jardim Rebouças.

O filho do homem, que trabalhava junto com o pai no local, contou que precisou deixar a obra por alguns minutos e, quando retornou, encontrou o pai caído ao lado de uma betoneira, já desacordado.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas para prestar atendimento à vítima, mas o trabalhador não resistiu e morreu no local.

O homem foi identificado como José Carlos dos Santos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá. Uma perícia foi realizada no local e a Polícia Civil deve apurar o caso.

Na última terça-feira (19), um motorista de caminhão de Apucarana teve uma morte trágica em Pitanga, na região central do Estado. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Pitanga, que atendeu o caso, o homem, de 29 anos, foi atingido pela caçamba, quando descarregava pedras numa obra.

Como o sistema de controle de força para movimentação da caçamba fica no interior da cabine do caminhão, a Polícia ainda vai investigar o que aconteceu, já que ele era o motorista e foi atingido. Inicialmente acredita-se que a caçamba tenha descido sozinha, prensando-o. Ele teria sido prensado na região da cabeça.

Também na última terça, por volta das 22h45, os Bombeiros de Apucarana confirmaram que o corpo do trabalhador, de 50 anos, que morreu após cair em um tanque com óleo, foi removido do reservatório. Foram quase quatro horas para a conclusão do resgate. O homem que faleceu foi identificado. Trata-se de Silvio Cezar da Silva Mesquita, informou a Polícia Civil.

Silvio deixa a esposa Sebastiana Cabral de Lima Mesquita, dois filhos e muitos amigos.

